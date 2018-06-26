Ярыгин о встрече Путина с Трампом: думаю, условия и повестка уже согласованы

Кремль пока не готов предоставить информацию о возможности встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля в Вене, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что идет подготовка встречи Путина и Трампа на 15 июля в Вене.

"Я бы не называл утечкой информацию по поводу планируемой встречи, я бы сказал, что это планы, которые достаточно серьезно конкретизированы. Судя по всему, встреча в Вене в обозначенный срок, то есть после саммита НАТО, скорее всего состоится. Объективных предпосылок, чтобы ее не проводить, уже нет, видимо, предварительные согласования на этот счет были завершены еще до потенциального визита Джона Болтона в Москву, на который и возлагают надежды по поводу встречи. Мне кажется, что все условия для встречи, и даже примерная повестка, уже согласованы. И Дональд Трамп свое желание встретиться с Путиным артикулировал достаточно давно. Это желание натолкнулось на противодействие и политическое и бюрократическое внутри самих США, но у президента США желание встретиться было оформлено давно. Вопрос был лишь в том, когда уместно будет провести такую встречу", — отметил Ярыгин на радио Sputnik.



