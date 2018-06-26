Джинджолия: не можем привлечь внимание мировой науки к древнеабхазским памятникам

Депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия, принявший участие в расчистке древней Цебельдинской крепости, в эфире радио Sputnik сказал, что одна из целей данной акции - привлечение внимания к бедственному состоянию исторических памятников.

"Просто сил не хватает на все, но, если уже начали, попробуем сконцентрироваться на Цебельде, чтобы завершить какой-то этап. Хотим привлечь внимание к древним историческим памятникам, которыми Абхазия нашпигована. Это жемчужина в мировом масштабе, которая на фоне непризнанности просто тихо пропадает. Мы не можем привлечь внимание мировой науки к этим ценностям. Нет полноценной исторической и культурологической оценки сегодня в силу нашей слабости", — сказал Джинджолия.

Цебельдинская крепость, или крепость Цибилиум находится в Кодорском ущелье Абхазии. Это самая могущественная крепость апсилов, одного из древних племен, проживавших на территории современной Абхазии и сыгравших решающую роль в образовании абхазской народности.