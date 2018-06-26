Хашиг: тренеры сборной России были готовы к поражению в игре с Уругваем

"Россия сыграла так, как я и ожидал, она не смогла прыгнуть выше своей головы. А та иллюзия по поводу качества игры сборной сложилась от предыдущих двух матчей, с Саудовской Аравией и с Египтом. Надо понимать, что уровень двух этих сборных заметно ниже, чем уровень игры сборной Уругвая. Уругвай это та команда, которая может сама не играть, но другим точно не даст. Сборная России не создала ни одного голевого момента, и все голы Уругвая — это плод ошибок российской обороны, а такого уровня команды, как Уругвай, они не упускают момент. Я думаю, сборная России, да и тренерский состав были готовы к поражению", — прокомментировал Хашиг в эфире радио Sputnik Абхазия.

Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от команды Уругвая в матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча третьего тура группы A, проходившая в понедельник в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайцев.