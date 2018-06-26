Оперативник о трудностях борьбы с наркобизнесом: главари не находятся в Абхазии

"Зачастую синтетические наркотики в Абхазию ввозятся с территории Российской Федерации. Трудность в раскрытии и пресечении наркопреступлений в Абхазии заключается в том, что так называемые главари находятся на территории Российской Федерации. Те, кто сюда наркотики завозит, – это уже другая иерархия, другая ветвь. После того как наркотики попадают на территорию Абхазии, их путем тайных закладок реализуют уже другие люди, которые зачастую также являются гражданами России. Эти люди, как правило, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадали. Среди них бывают и те, кто приезжает в Абхазию под видом туристов. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет", — рассказал оперативный сотрудник МВД.

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. О сложностях в раскрытии наркопреступлений в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии.