Квициния: особое внимание уделяем психологической подготовке спасателей

"Учитывая нашу профессию, мы часто сталкиваемся с ситуациями, после которых необходима психологическая поддержка. Отдельно готовить психолога было проблематично, и мы дали объявление о приеме на работу специалистов этой области. Люди откликнулись, и мы приняли троих психологов с опытом работы. Для того, чтобы убедиться в достаточной квалификации психологов, нанятых МЧС республики, были приглашены российские специалисты, которые провели с ними семинары и дали положительную оценку. Эти меры необходимы для того, чтобы знать в каком психологическом состоянии пребывает спасатель и насколько он готов эффективно среагировать в той или иной опасной ситуации, отметил министр", — сказал Квициния в эфире радио Sputnik Абхазия.

