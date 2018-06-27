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Лев Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Квициния: особое внимание уделяем психологической подготовке спасателей

Радио
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О психологической подготовке сотрудников МЧС Абхазии рассказал министр ведомства Лев Квициния на пресс-конференции на АГТРК.

"Учитывая нашу профессию, мы часто сталкиваемся с ситуациями, после которых необходима психологическая поддержка. Отдельно готовить психолога было проблематично, и мы дали объявление о приеме на работу специалистов этой области. Люди откликнулись, и мы приняли троих психологов с опытом работы. Для того, чтобы убедиться в достаточной квалификации психологов, нанятых МЧС республики, были приглашены российские специалисты, которые провели с ними семинары и дали положительную оценку. Эти меры необходимы для того, чтобы знать в каком психологическом состоянии пребывает спасатель и насколько он готов эффективно среагировать в той или иной опасной ситуации, отметил министр", — сказал Квициния в эфире радио Sputnik Абхазия. 




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