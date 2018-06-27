Соломко о рыбаках: рассказчики самых интересных баек

Об одном из самых массовых увлечений человечества - рыболовстве, в интервью радио Sputnik во Всемирный день рыболовства рассказал заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко.

"Тот, кто однажды поймал рыбу, знает, что рыбалка — увлечение на всю жизнь. Рыбаки — очень интересные люди, с ними очень интересно общаться. Они знают самые удивительные места и очень тесно связаны с природой. Есть рыбаки, которые ловят рыбу удочкой, за ними наблюдать — одно удовольствие. В Абхазии у каждого рыбака свое излюбленное место, прикормленное, и никто не имеет права занимать его. Рыбаки любят прихвастнуть своим уловом и с большим интересом рассказывают рыбацкие байки. Это удивительная черта рыболовов, не хотят выглядеть проигравшими в день рыбалки", — рассказал Соломко в эфире радио Sputnik Абхазия.

Всемирный день рыболовства отмечается на планете с 1985 года, решение о праздновании принято годом ранее. Общественные организации проводят в этот день рыболовные состязания, обучающие семинары, информационные и развлекательные мероприятия.