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Алексей Шабашов
© Фото: Facebook/Алексей Шабашов

Шабашов об ограничении мест для курения в Абхазии: уверен, что люди примут инициативу

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26 июня премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия провел рабочее совещание с руководителями органов центрального управления, на котором обсуждалась возможность введения ограничения на курение табака в отдельных общественных местах и помещениях.

В России законодательные нормы, ограничивающие курение в общественных местах, действуют с 2013 года, напомнил в эфире радио Sputnik Абхазия сопредседатель Российской антитабачной коалиции, кандидат медицинских наук Алексей Шабашов.

"Люди к хорошему быстро привыкают, и в России уже не вспоминают, что совсем недавно можно было курить везде, и человек некурящий всегда находился в риске быть обкуренным. Привыкли. И главное, что эти нормы поддерживаются большей частью самих курильщиков. Всем хочется дышать свежим воздухом. Оказалось, что люди законопослушны. Если они видят знак "курение запрещено", они в этом месте не курят. Когда норма только обсуждалась, нас табачные лоббисты убеждали, что русский человек никогда не исполняет никакие запреты, нормы и правила, что мы не склонны к исполнению запретов. Шла речь о том, что все люди нормальные на планете Земля, а вот русские – упертые нарушители. Но ничего этого не было. Оказывается, что большинство людей законопослушны. Я уверен, что и в Абхазии нормальные и вменяемые люди, которые понимают вред курения. Никаких дополнительных проблем быть не может – нужна правильная информационная кампания. Понятно, что табачные лоббисты будут дискредитировать эти нормы, потому что введение запрета в общественных местах сильно подрывает интересы транснациональной табачной индустрии. А за Абхазию можно только порадоваться, что перешли к обсуждению этой нормы. Она нужна, это совершенно правильное направление движения", — сказал Алексей Шабашов. 

"Важно разработать концепцию осуществления мер, направленных на предотвращение воздействия  табачного дыма и сокращение потребления табака", — подчеркнул  Гагулия.

Премьер-министр Абхазии предложил также ограничить продажу алкоголя в неурочное время. Было поручено разработать проект постановления, который запрещает продажу алкоголя с 23 вечера до 8 часов утра.




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