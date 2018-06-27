Шабашов об ограничении мест для курения в Абхазии: уверен, что люди примут инициативу

В России законодательные нормы, ограничивающие курение в общественных местах, действуют с 2013 года, напомнил в эфире радио Sputnik Абхазия сопредседатель Российской антитабачной коалиции, кандидат медицинских наук Алексей Шабашов.

"Люди к хорошему быстро привыкают, и в России уже не вспоминают, что совсем недавно можно было курить везде, и человек некурящий всегда находился в риске быть обкуренным. Привыкли. И главное, что эти нормы поддерживаются большей частью самих курильщиков. Всем хочется дышать свежим воздухом. Оказалось, что люди законопослушны. Если они видят знак "курение запрещено", они в этом месте не курят. Когда норма только обсуждалась, нас табачные лоббисты убеждали, что русский человек никогда не исполняет никакие запреты, нормы и правила, что мы не склонны к исполнению запретов. Шла речь о том, что все люди нормальные на планете Земля, а вот русские – упертые нарушители. Но ничего этого не было. Оказывается, что большинство людей законопослушны. Я уверен, что и в Абхазии нормальные и вменяемые люди, которые понимают вред курения. Никаких дополнительных проблем быть не может – нужна правильная информационная кампания. Понятно, что табачные лоббисты будут дискредитировать эти нормы, потому что введение запрета в общественных местах сильно подрывает интересы транснациональной табачной индустрии. А за Абхазию можно только порадоваться, что перешли к обсуждению этой нормы. Она нужна, это совершенно правильное направление движения", — сказал Алексей Шабашов.

"Важно разработать концепцию осуществления мер, направленных на предотвращение воздействия табачного дыма и сокращение потребления табака", — подчеркнул Гагулия.

Премьер-министр Абхазии предложил также ограничить продажу алкоголя в неурочное время. Было поручено разработать проект постановления, который запрещает продажу алкоголя с 23 вечера до 8 часов утра.