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Александр Гузев
© Фото : Предоставлено Александром Гузевым

Гузев о посещении могилы дяди в Псху: испытал гордость

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О том, как долго искал могилу своего дяди Ивана Филоненко, погибшего во время Великой Отечественной войны на Санчарском перевале, и что испытал, когда увидел воинское захоронение, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, родной племянник советского солдата Александр Гузев.

"Трудно найти те слова, которые можно подобрать к ощущениям. Прежде всего, я испытал чувство гордости за то, что Иван Филоненко и тысячи бойцов Красной армии освобождали от фашистов этот прекрасный край, Абхазию.

Мне кажется, это святые места, и Иван Филоненко сделал все, чтобы отстоять тогда честь Советского Союза. Память о героях, имена которых уже известны, останется на века. Благодаря работе экспедиционной группы, которая уже не первый год занимается раскопками и поиском мест захоронения героев Великой Отечественной войны еще многие имена героев, которые остались навсегда в горах Абхазии, будут известны", — отметил Гузев в эфире радио Sputnik Абхазия.

Подробности  слушайте в аудиоподкасте.  

Накануне Дня Победы, 7 мая 2018 года, в Абхазии было найдено место захоронения советского солдата Ивана Филоненко, родственники которого искали могилу красноармейца на протяжении пяти лет.
Иван Филоненко, родной дядя Александра Гузева, в 1941 году был призван на фронт с Украины. В 1942 году в ходе операции на Санчарском перевале он был убит. С тех пор родные даже не знали точного места захоронения бойца.




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