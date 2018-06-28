Салин о встрече Путина с Трампом: важно провести после саммита НАТО

Важен контекст, в котором пройдет встреча Путина с Трампом, отметил в эфире радио Sputnik политолог Павел Салин. Если встреча пройдет после саммита НАТО, Трамп избежит обвинений в том, что сначала выслушал мнение России, уверен он.

Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что согласование мероприятия началось "довольно-таки давно" и проходило по закрытым каналам. Ушаков пообещал объявить время и место переговоров завтра.

Ушаков отметил, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое бы обозначило дальнейшие шаги стран в развитии отношений.

"Я так понимаю, американская сторона настаивает на том, чтобы это было после саммита НАТО, а российская сторона не возражает против этого. Здесь важен контекст встречи, потому что саммит НАТО по своей тональности в целом планируется как антироссийский. С одной стороны Трамп, встретившись с Путиным, избежит обвинений в том, что сначала он поехал узнавать мнение России, а потом с этой позицией поехал на саммит. А с другой стороны, здесь можно будет продемонстрировать, что Трамп сгладит некоторые острые углы, которые наверняка во врем саммита обозначатся", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Телеканал FoxNews сообщил, что встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа пройдет в Хельсинки.

Саммит президента США (Трампа) и (президента РФ) Путина пройдет в Хельсинки, Финляндия", — сообщается в Twitter телеканала.

Ранее в среду сам Трамп заявил, что встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО (запланирован на 11-12 июля), возможно, в Хельсинки.