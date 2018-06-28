15:40 28 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.29
  • EUR73.09
Поиск
Павел Салин
© Фото : Свободная пресса

Салин о встрече Путина с Трампом: важно провести после саммита НАТО

Радио
Получить короткую ссылку
410

Важен контекст, в котором пройдет встреча Путина с Трампом, отметил в эфире радио Sputnik политолог Павел Салин. Если встреча пройдет после саммита НАТО, Трамп избежит обвинений в том, что сначала выслушал мнение России, уверен он.

Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. 

Он отметил, что согласование мероприятия началось "довольно-таки давно" и проходило по закрытым каналам. Ушаков пообещал объявить время и место переговоров завтра.

Ушаков отметил, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое бы обозначило дальнейшие шаги стран в развитии отношений.

"Я так понимаю, американская сторона настаивает на том, чтобы это было после саммита НАТО, а российская сторона не возражает против этого. Здесь важен контекст встречи, потому что саммит НАТО по своей тональности в целом планируется как антироссийский. С одной стороны Трамп, встретившись с Путиным, избежит обвинений в том, что сначала он поехал узнавать мнение России,  а потом с этой позицией поехал на саммит. А с другой стороны, здесь можно будет продемонстрировать, что Трамп сгладит некоторые острые углы, которые наверняка во врем саммита обозначатся", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Телеканал FoxNews сообщил, что встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа пройдет в Хельсинки.
Саммит президента США (Трампа) и (президента РФ) Путина пройдет в Хельсинки, Финляндия", — сообщается в Twitter телеканала.
Ранее в среду сам Трамп заявил, что встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО (запланирован на 11-12 июля), возможно, в Хельсинки.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

  • Мужчина сидит у компьютера
    Свое дело

    В Узбекистане утверждена государственная программа, в рамках которой молодежи будут выдавать беспрецедентные льготные кредиты на поддержку стартапов.

  • Пресса Эстонии.
    Журналистика по-эстонски

    Совет по прессе Эстонии принял решение в пользу СМИ, на основании предположений обвинивших Sputnik Эстония в "пропагандистской кампании".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Долгожданные, красивые и досадные: голы на Чемпионате мира по футболу в России
Аргентинцы на Антарктиде отпраздновали выход своей сборной в 1/8 финала ЧМ-2018
Аргентинцы на Антарктиде отпраздновали выход сборной в плей-офф ЧМ-2018
Самые опасные страны для туризма
Самые опасные страны для туризма

Соцсети

Sputnikabkhazia