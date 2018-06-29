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Роман Качарава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Качарава о поправках к закону об НДС: движение пошло, нужно дальше дорабатывать

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Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава в эфире Sputnik прокомментировал принятые парламентариями поправки к закону "О налоге на добавленную стоимость".

"Как я знаю, первая поправка касалась введения нулевой ставки. Я думаю, что немного с запозданием,  но она нужна. Вторая поправка касается предприятий, ориентированных  на экспорт. Изначально из закона была исключена возможность возврата  налога на добавленную стоимость. А сейчас для экспортоориентированных предприятий при соответствующем оформлении таможенных документов открывается возможность вернуть НДС, который уже оплачен на территории страны при вывозе продуктов.

Что касается третьей поправки, при строительстве НДС уплачивается после введения объекта в эксплуатацию. В принципе, неплохие меры. Конечно, полностью проблемы не решат, но это уже какая-то подвижка. Есть вероятность, что новая ставка НДС появится. Думаю, что это будет три процента. Закон нужно дорабатывать еще,  я вхожу в рабочую парламентскую группу. Я думаю, что первое движение пошло, и конечно, нужно дальше дорабатывать и дорабатывать закон", — сказал Качарава.




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