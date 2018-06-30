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Задорожный Виктор
© Фото : Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту

Задорожный об обучении плаванию: нельзя бросать ребенка в воду

Радио
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Как обезопасить ребенка на воде и чего категорически нельзя делать родителям, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заслуженный тренер по плаванию Виктор Задорожный.

"Мы во время занятий по плаванию сами придумали то, как обезопасить детей на воде. Ставим буйки, натягиваем ограничения. Я постоянно нахожусь с детьми в воде. Есть много способов, как обучить ребенка плаванию, есть приспособления, ну и у каждого тренера есть свои секреты, методы обучения, сложившиеся уже годами. Категорически против того, чтобы родители бросали детей в воду, один может совладать с ситуацией, а другой же испугается так, что больше никогда в воду не зайдет. В воду надо заводить ребенка уговорами, взяв за ручку", — объяснил Задорожный в эфире радио Sputnik  Абхазия.  




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