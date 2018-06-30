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Калинкин Александр
© Фото: Центр медицины сна МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова

Калинкин о вреде недосыпа: снижается иммунитет

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Чем чреват недосып для человеческого организма, как избежать последствий плохого сна и сделать сон правильным, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

Недоброе утро и отвратительное настроение — это только верхушка айсберга некачественного сна. Из глубин недосыпа и даже пересыпа на поверхность могут выйти куда более неприятные последствия – ожирение, гипертония и многое другое. 

"Недосып даже в течение нескольких дней влияет на активность генома и запускает эндокринные нарушения, которые способствуют развитию метаболического синдрома, сахарного диабета, артериальной гипертонии. Одним из негативных процессов сокращения сна или нарушения сна является снижение иммунитета, поэтому вероятно заражение инфекционным возбудителем гораздо выше у человека, который недосыпает свою норму. Человек должен знать свою индивидуальную норму сна и высыпаться на протяжении рабочей недели", — сказал Калинкин в эфире радио Sputnik.




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