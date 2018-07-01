Ярыгин: в Европе опасаются заявлений Трампа по НАТО перед встречей с Путиным

Конгрессмен-демократ Адам Шифф опасается, что встреча президентов США и России в Хельсинки станет ударом по НАТО. Саммит Североатлантического Альянса пройдет в Брюсселе11−12 июля.

"Интрига сохраняется. Но она связана не столько с проведением встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, сколько с тем, как себя будет позиционировать на саммите НАТО президент США. Политики в Европе, опасаются тех заявлений, которые может сделать Трамп или демонстрации того отношения, которое он в последнее время проявляет к международным институтам и организациям. Он не воспринимает их, как авторитеты, как институты, которые устанавливают международное общение. Трамп действует с позиции американских интересов, если они не соответствуют интересам коллективного запада, то Дональд Трамп не чувствует себя стесненным.

В отношении НАТО Дональд Трамп делал ряд заявлений о том, что система взаимоотношений внутри Североатлантического альянса должна претерпевать изменения. Она должна быть более самостоятельной в плане финансирования, европейцы должны полагаться сами на себя. Это может повлечь за собой тенденцию, что Дональд Трамп будет стремиться к тому, чтобы европейцы были более самостоятельны в политических решениях внутри Европы. То есть, он занимает дистанцирующуюся позицию от НАТО. А это не может не беспокоить европейцев", — сказал Ярыгин.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.