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Жилин: США использует терроризм в качестве очень эффективного оружия

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О том, зачем в США стали уделять внимание подготовке военнослужащих ведению боевых действий в катакомбах и туннелях, в интервью радио Sputnik рассказал военный аналитик Александр Жилин.

"США в XXI веке использует в качестве очень эффективного оружия терроризм. Они используют этот вид оружия, поскольку его можно применять везде в мире и не нести никакой ответственности за те действия, которые осуществляют террористические организации, курируемые, вооружаемые, обучаемые США. Гениальное изобретение, вы ведете третью мировую войну, а вам в ответ никто ничего не объявляет. Подземные коммуникации — это объекты повышенного внимания со стороны диверсантов тех стран, которые рассматривают Россию в качестве страны, которую предстоит атаковать. Если и дальше события будут развиваться таким образом, что террористические организации будут применяться на Украине, в России, в Европе, то выполнение диверсионных работ на подземных коммуникациях военнослужащими США, оно будет в логике этой войны восприниматься как диверсия террористов. Мы сегодня в Сирии наблюдаем то же самое. Когда мы слышим, что американцы там что-то затевают, когда мы слышим, что они от России намного отстали, имеется в виду, бизнесмен Трамп приступил к перевооружению армии своей", — отметил Жилин в интервью радио Sputnik.




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