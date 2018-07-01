Жилин: США использует терроризм в качестве очень эффективного оружия

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Непредсказуемый ЧМ: сборная России вышла в четвертьфинал, испанцы едут домой Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. 42

ЧМ своими глазами: школьников из Абхазии пригласили на матч Португалия-Уругвай Для двоих учеников калдахуарской школы-интерната 30 июня 2018 года навсегда останется особой датой в их жизни, так как в этот день они посмотрели матч Чемпионата мира по футболу Португалия-Уругвай с трибуны сочинского стадиона вместе с президентом Абхазии. 209