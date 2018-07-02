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Ирма Ануа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ануа об ограничении мест для курения: в Абхазии будет работать

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О том, возможно ли курильщиков в Абхазии отучить курить сигареты в общественных местах, в эфире радио Sputnik рассказала главный нарколог Республиканского наркодиспансера Ирма Ануа.

"Мне всегда очень нравилось, как в других странах удалось все это привести в норму, и хотелось, чтобы и в Абхазии была такая практика. И я очень рада, что наконец об этой проблеме заговорили и стали принимать такие решения. Даже в увеселительных заведениях должны быть залы для курящих и некурящих. Некоторые владельцы ресторанов думают, что будет спад клиентов, но этого не происходит. И сегодня есть в Сухуме два заведения, где люди не курят в зале. Тем не менее именно эти два заведения пользуются очень большим спросом, и люди с удовольствием там проводят время", — сказала Ануа.

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По ее словам, курение сигарет в Абхазии со временем приобретает массовый характер, чего раньше не было. 

"Ограничение мест для курящих – лишняя мотивация для человека, бросающего курить, избавиться от вредной привычки. Социологические исследования в разных странах показали, что это дает положительный результат – уменьшается число курильщиков. Мы не какие-то особенные, уникальные. Если во всем мире это получается, то я не думаю, что это не получится в Абхазии. Я считаю, что это будет. Все новое всегда сложно вначале, но потом люди привыкают, и это потом начинает даже нравиться. У нас очень даже законопослушное население, просто нужны определенные рамки, чтобы люди знали, что можно, а что нельзя", — отметила врач. 

26 июня премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия провел рабочее совещание с руководителями органов центрального управления, на котором обсуждалась возможность введения ограничения на курение табака в отдельных общественных местах и помещениях. Премьер-министр Абхазии предложил также ограничить продажу алкоголя в неурочное время. Было поручено разработать проект постановления, который запрещает продажу алкоголя с 23:00 до 8 часов утра.

Теги:
борьба с курением, запреты, Абхазия



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