Ануа об ограничении мест для курения: в Абхазии будет работать

"Мне всегда очень нравилось, как в других странах удалось все это привести в норму, и хотелось, чтобы и в Абхазии была такая практика. И я очень рада, что наконец об этой проблеме заговорили и стали принимать такие решения. Даже в увеселительных заведениях должны быть залы для курящих и некурящих. Некоторые владельцы ресторанов думают, что будет спад клиентов, но этого не происходит. И сегодня есть в Сухуме два заведения, где люди не курят в зале. Тем не менее именно эти два заведения пользуются очень большим спросом, и люди с удовольствием там проводят время", — сказала Ануа.

Опрос Как вы относитесь к запрету курения в общественных местах? Только "за"! Здоровье - прежде всего. 45.6% (31)

Против. Мне курильщики не мешают и я, где хочу, там и курю. 13.2% (9)

Если будут специальные места для курения, то я не против. 20.6% (14)

Бесполезная затея – никакой запрет не сработает. 20.6% (14) Проголосовали: 68 Все опросы Только "за"! Здоровье - прежде всего.

Против. Мне курильщики не мешают и я, где хочу, там и курю.

Если будут специальные места для курения, то я не против.

Бесполезная затея – никакой запрет не сработает. Результаты Все опросы

По ее словам, курение сигарет в Абхазии со временем приобретает массовый характер, чего раньше не было.

"Ограничение мест для курящих – лишняя мотивация для человека, бросающего курить, избавиться от вредной привычки. Социологические исследования в разных странах показали, что это дает положительный результат – уменьшается число курильщиков. Мы не какие-то особенные, уникальные. Если во всем мире это получается, то я не думаю, что это не получится в Абхазии. Я считаю, что это будет. Все новое всегда сложно вначале, но потом люди привыкают, и это потом начинает даже нравиться. У нас очень даже законопослушное население, просто нужны определенные рамки, чтобы люди знали, что можно, а что нельзя", — отметила врач.

26 июня премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия провел рабочее совещание с руководителями органов центрального управления, на котором обсуждалась возможность введения ограничения на курение табака в отдельных общественных местах и помещениях. Премьер-министр Абхазии предложил также ограничить продажу алкоголя в неурочное время. Было поручено разработать проект постановления, который запрещает продажу алкоголя с 23:00 до 8 часов утра.