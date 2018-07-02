Нанба об июльской операции: переломный момент в Отечественной войне народа Абхазии

О том, как началась июльская наступательная операция и о ее значении в Отечественной войне народа Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал кавалер ордена Леона Закан Нанба.

"Июльская операция началась в ночь с 1 на 2 июля с высадки тамышского десанта. Тамышский десант был сформирован из наших бойцов и добровольцев. При высадке тамышского десанта погибло 50 человек, всего в июльской операции мы потеряли 400 бойцов. Нас перед операцией заставили вывезти всех конфедератов, потому в июльской наступательной операции принимали участие только абхазы, лишь несколько добровольцев успели вернуться и пойти в бой. Мы в июльской операции могли бы иметь успех, если бы нам дали развернутся в полную силу", — рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия.

В ходе июльской наступательной операции абхазские войска взяли село Шрома в Сухумском районе, ряд стратегических высот северо-восточнее Сухума, а тамышский десант отрезал грузинские войска от подкрепления. Все это в дальнейшем позволило провести в сентябре наступательную операцию с целью освобождения Сухума.