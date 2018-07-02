Карди оглы о турнире в Туапсе: не ожидал столько медалей абхазских боксеров, но рад

"Мы усердно готовились к этому турниру, и тренировки дали свои плоды. Ребята все были настроены хорошо, из семи спортсменов четверо заняли первые места. Мы целый год готовились. Тренировались мы два раза в день на набережной — утром с восьми часов бегали, плавали, работали в перчатках. Наверное, такие занятия на открытом воздухе сказались на результатах. Любой успех зависит от подготовки. Я не ожидал, что наши спортсмены завоюют столько медалей, но очень рад, что мы сумели это сделать", — отметил Карди оглы в интервью радио Sputnik Абхазия.

