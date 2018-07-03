Бейкер: Абхазия меня поразила, здесь ценят джаз

О том, как джаз стал частью жизни и чем поразила Абхазия, в интервью радио Sputnik рассказал трубач и певец из Америки Рональд Бейкер.

"Я начинал свою карьеру как классический музыкант, но сейчас джаз — это часть меня, часть моей жизни. Меня в Абхазию пригласил мой друг джазовый пианист Алексей Черемизов. Я был заинтригован, захотел приехать и принять участие в фестивале в стране, где я никогда не был. Абхазия меня уже поражает, здесь джаз очень ценят, и я рад, что приехал сюда. Для тех, кто придет на концерт в Сухуме, могу сказать, что мы очень хорошо повеселимся, я надеюсь, что заставлю зрителей танцевать. Ведь джаз — это музыка для того, чтобы танцевать и наслаждаться жизнью", — отметил Бейкер в интервью радио Sputnik Абхазия.

С 3 по 18 июля при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Абхазской государственной Филармонии имени Раждена Гумба пройдет III Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST". В фестивале примут участие трубач и певец Рональд Бейкер (США) вместе с трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова. Специальный гость фестиваля Мариам Мерабова. Завершится фестиваль выступлением абхазской блюзовой группы "Red Rocks".