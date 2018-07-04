Геращенков: гости ЧМ смогут рассказать, какова реальная Россия

Президент России Владимир Путин, несмотря ни на что, "выиграл" чемпионат мира по футболу, проходящий в его стране, пишет обозреватель газеты USA Today Мартин Роджерс.

По его мнению, несмотря на то, что методы, политика и мировоззрение Путина не изменились и продолжают быть для многих еще более "отталкивающими", чем раньше, чемпионат заставил всех забыть о претензиях, предъявляемых Москве со стороны мирового сообщества.

В частности, мероприятие позволило Путину принимать у себя в гостях президентов и премьер-министров других стран, отмечается в статье.

Кроме того, благодаря чемпионату Россия стала привлекательным туристическим направлением, пишет Роджерс. Сотни тысяч гостей встретила солнечная погода, величественность Москвы и гораздо более дружелюбные россияне, чем ожидалось. Многие также отмечали безопасность пребывания в России, а высокий уровень футбола заставил многих болельщиков считать этот чемпионат мира одним из лучших за последнее время, резюмирует обозреватель.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в эфире радио Sputnik прокомментировал мнение американского журналиста.

"Еще со времен Древней Греции спортивные соревнования являются во-первых, способом примирения, когда стороны выясняют отношения на стадионе, а не с оружием в руках, а во-вторых, средством представления того государства, где проходят состязания. Естественно, и для нашей страны чемпионат стал способом показать реальную Россию, реальных русских, а не тех, которых рисуют некоторые средства западной пропаганды, изображая россиян как архаичных и агрессивных людей. И те иностранные болельщики, которые приехали в Москву, увидели современный город с большим количеством общественных мест, с дружелюбными жителями – дружелюбными не по случаю чемпионата, а по своему характеру. И, да, полагаю, что этот чемпионат действительно можно записать в плюс как средство разрядки, исправления образа России за рубежом, потому что те иностранцы, которые здесь побывали, смогут рассказать, что в России все не так, как рисуют некоторые их СМИ", – сказал Илья Гращенков.



