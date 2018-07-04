Аджба: Абхазия должна взять на себя обеспечение пенсионеров

В Абхазии необходимо подумать о том, как повысить внутренние пенсии, сказал на пресс-конференции глава Минсоцтруда республики Руслан Аджба.

"В соответствии с законодательством России, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Абхазии, получают российскую пенсию. Но стаж работы для права назначения пенсии считается до распада СССР, до 1991 года. Рано или поздно это должно было случиться. Многим гражданам уже отказывают в назначении российской пенсии. Проблема такая существует. Конечно, мы должны взять на себя обеспечение наших граждан, мы должны подумать о том, как повысить наши внутренние пенсии", — сказал министр.

Министерство разработало концепцию совершенствования системы пенсионного обеспечения Абхазии и представило ее на рассмотрение Кабмина. В том случае, если эта концепция будет принята правительством и обеспечена законами, размеры пенсий увеличатся.



