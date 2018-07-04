Хинтба о "Клиническом случае" в РУСДРАМе: психотерапия для всех нас

"Двух главных героев спектакля "Клинический случай" по пьесе Рея Куни играют Рубен Депилян и Денис Шишкин. Это комедия от классика жанра. Рей Куни, наверное, один из главных комедиографов двадцатого века. Ставит этот спектакль режиссер Сергей Ефремов, который уже прославился в Абхазии спектаклем "Примадонны". Этот спектакль является самым популярным в истории Русского театра точно, а в истории послевоенной Абхазии безусловно, потому что 21 раз мы его играем при огромном стечении народа. Мы будем его играть еще и еще. Уже видно, что опять будет зритель, опять будут эмоции, будет успех. Премьера спектакля "Клинический случай" будет большим праздником для всех зрителей. Мы надеемся, что наш спектакль будет аншлаговым. Эта история, которая два часа будет вызывать безудержный смех зрительного зала. Такие спектакли нам нужны, это определенного рода психотерапия для всех нас", — отметил Хинтба.

Премьера супер комедии "Клинический случай" в РУСДРАМе состоится 17-18 июля.



