Тугуш рассказал, как выбрать каштановый мед и о его пользе

Каштановый мед обладает множеством полезных свойств, отличается особым ароматом и никогда не кристаллизуется, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш.

В горах Абхазии пчелы завершают сбор каштанового нектара, начинается сбор нектара липового. Только опытный пчеловод может вовремя откачать мед одного вида, успев до смешивания. Хотя, как рассказал Даур Тугуш, небольшое количество липового меда в каштановом придает продукту особый вкус.

"Большинство каштановых рощ сочетаются с липовыми. Мест, где растет только каштан, у нас мало. Бывает момент, когда цветет каштан, а одновременно начинает цвести липа, пчела моментально переходит на липу. Нектар в цветке каштана пчеле достать сложнее, поэтому, видя, что начала цвести липа, пчела сразу переходит на нее", — рассказал Тугуш.

По его словам, любой опытный пасечник без труда определит, когда пчелы перешли от сбора нектара каштанового к липовому.

"Отличается мед ароматом. По весам тоже видно. Когда начался сбор липового нектара, резко увеличивается пчелиный принос, мед начинает течь, как ручей", — отметил эксперт.

О том, чем полезен каштановый мед и почему он не кристаллизуется, слушайте в подкасте.



