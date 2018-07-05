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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия о новых технологиях: геоинформационная система нужна всем госорганам

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В Абхазии разработают и запустят геоинформационную систему, куда войдут около двух тысяч объектов историко-культурного наследия с полным их описанием. Речь об этом шла на брифинге, посвященном третьей ежегодной конференции по сохранению историко-культурного наследия.

"Мир меняется, и в связи с законом о доступе информации, каждый гражданин может знать, а каждый чиновник – обязан знать. Чтобы выполнить эти условия, всем структурам необходимо создавать такие вот сайты, которые будут информативными", — сказал замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия и подчеркнул, что их ведомство станет первым в стране, которое запустит эту систему. 

Ежегодная конференция по сохранению историко-культурного наследия проходит сегодня в Сухуме в рамках культурного сезона "Абхазия-Россия 2018", которому в этом году исполняется десять лет.  В этот раз тема конференции "Геоинформационная система как важный фактор сохранения культурного наследия". 




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