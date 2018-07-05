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Мария Захарова
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Захарова: требуем от Киева немедленного освобождения Вышинского

Радио
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге потребовала от Киева немедленного освобождения главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Сегодня исполнилось 50 дней с момента ареста главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Напомню, что он был арестован по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене. В отличие от тех кого защищает, в частности, ОБСЕ, Кирилл Вышинский профессиональный  журналист 50 дней подвергается беспрецедентному физическому и психологическому давлению. Он находится в застенках Киевского режима, фактически является заложником, его жизнь разменная монета в рамках политических манипуляций украинских властей, которые, с одной стороны заигрывают с воинствующим национализмом, ксенофобией,  а с другой стороны пытаются привлечь внимание международных структур по человеческой проблематике в контексте собственных интересов. Об этом уже не бояться говорить даже на Украине, несмотря на серьезные риски. Дело Кирилла Вышинского это беспрецедентный вопиющий факт не просто давления, а физической расправой с представителем СМИ. Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из под стражи, и снятия с него всех возмутительных в своей лживости обвинений", — заявила Захарова.

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