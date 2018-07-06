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Лиана Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба о нумизматической выставке в Гонконге: много спрашивали об Абхазии

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Об участии Национального Банка Абхазии в крупнейшем нумизматическом событии Азии в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала начальник службы внешних связей Национального банка Абхазии Лиана Агрба.

С 29 июня по 1 июля в Гонконге проходила международная нумизматическая выставка, участие в которой принимал Национальный банк Абхазии.

"Это крупнейшее нумизматическое событие в Азии, которое объединяет аукционные дома, кредитные организации, частных коллекционеров и дилеров со всего мира. На стенда Нацбанка у нас была представлена государственная символика Абхазии, памятные монеты, систематизированный каталог памятных монет, который издан на английском языке. Участие Банка Абхазии в таких крупных международных событиях в сегодняшних политических реалиях – это единственный способ заявить о себе как о независимом эмиссионном центре, который представляет республику наравне с другими странами. Азиатский регион для Нацбанка является новым направлением. Нашей главной задачей было заявить о себе, так как мы там "темная лошадка". О нас там не знают, поэтому разговор был не столько о монетах, сколько о республике в целом", — рассказала Агрба. 





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