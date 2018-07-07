Федорова: у быстро пьянеющего человека больше шансов не стать алкоголиком

Предрасположенность человека к алкогольной зависимости заложена в генах, такую склонность можно определить до того, как привычка к выпивке перейдет в болезнь, считает психиатр и нарколог Лилия Федорова.

Отношение к алкоголю может выстраиваться по принципу здоровых отношений или проблематичных. Ведь не все люди, которые употребляют алкогольные напитки, заболевают алкоголизмом. Есть четкие критерии, которые помогают распознать зависимость и болезнь. Но есть умеренное и вполне здоровое употребление алкоголя. Поэтому эти моменты стоит разделять", — рассказала в беседе на радио Sputnik Молдова психиатр и нарколог Лилия Федорова.

Безусловно, важную роль в отношении к алкоголю играют расовые, этнические и культурные условия, отметила собеседница. Есть целые народы, для которых алкоголь неприемлем. Однако нередко взаимоотношения с алкоголем сформированы не культурой или воспитанием человека, а самой природой.

"Есть люди, в организме которых недостаточно фермента алкогольдегидрогеназы. В таком случае человек быстро пьянеет и быстро отравляется даже небольшим количеством алкоголя. Специалисты называют это "низкой толерантностью к спиртному". Именно у таких людей больше шансов не войти в стадию алкогольной болезни, поскольку разумный человек довольно быстро поймет, что спиртное не его напиток", — объяснила нарколог.