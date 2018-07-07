Федорова: у быстро пьянеющего человека больше шансов не стать алкоголиком

Безусловно, важную роль в отношении к алкоголю играют расовые, этнические и культурные условия, отметила собеседница. Есть целые народы, для которых алкоголь неприемлем. Однако нередко взаимоотношения с алкоголем сформированы не культурой или воспитанием человека, а самой природой.
"Есть люди, в организме которых недостаточно фермента алкогольдегидрогеназы. В таком случае человек быстро пьянеет и быстро отравляется даже небольшим количеством алкоголя. Специалисты называют это "низкой толерантностью к спиртному". Именно у таких людей больше шансов не войти в стадию алкогольной болезни, поскольку разумный человек довольно быстро поймет, что спиртное не его напиток", — объяснила нарколог.