Тугуш: запуск завода по фасовке меда решит проблему с фальсификатом

"Мы хотели в начале этого месяца запустить завод по фасовке меда, но возникли проблемы, которые были замечены комиссией. Сейчас мы занимаемся устранением этих недочетов, и думаю, до конца июля мы сможем начать работу. Рабочие уже готовы, ждут запуска. Завод может выпускать до тысячи тонн продукции в год. Если государство поможет нам закупить до 50 тонн меда, то до конца этого года мы можем выпустить все 50 тонн. Абхазский мед уже ждут в Москве. Наши поездки на выставки не остаются безрезультатными. Есть люди, которые хотят с нами сотрудничать. Все зависит от запуска завода, когда на банке меда будет указано, что продукция из Абхазии, тогда с нами будет заключен контракт", — рассказал Тугуш в интервью радио Sputnik Абхаия.