Хинтба: возвращением в РУСДРАМ Кове и Джапуа закольцуем историю

"В декабре состоится важное событие. Я уверен, что оно состоится, хотя те, кто причастен к нему, мне говорят, не надо объявлять, вдруг не получится. Обязательно получится. Захотелось как-то закольцевать что ли историческое время. В нашем театре в 1990-е годы работали очень интересные люди. Кто-то из них сегодня очень успешно работает в России, а кто-то в Абхазии, но уже двадцать лет не переступали порога театра. Мне подумалось, что было бы хорошо, если бы эти люди поставили в нашем театре спектакль по русской классике, и это стало бы событием не только для театра, но и для них самих. Представлять режиссера Адгура Кове, думаю, не надо. Он работал с 1983 года в Русском театре в Сухуме. Я прекрасно помню его спектакль в Абхазском театре "Спуск с горы Морган" по пьесе Миллера. В нем блистательно играла Виолетта Маан. Художником-постановщиком спектакля был Батал Джапуа.

Так что Адгур Кове и Батал Джапуа поставят спектакль по повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат". Это само по себе огромное событие, потому что "Хаджи-Мурат" мало где ставился. Это очень сложный материал, произведение, которым Толстой бредил на протяжении пятидесяти лет, но мы должны его сделать. 17-18 декабря мы представим на суд абхазского зрителя премьеру спектакля "Хаджи-Мурат". Это сенсационная новость, потому что Адгур Кове и Батал Джапуа вместе делают спектакль спустя много лет. Мы создадим все условия для эффективной и творческой работы этих прекрасных художников", — сказал Хинтба.