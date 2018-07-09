Солонников о встрече Путина и Трампа: Европу тревожит, кто после "подожмет хвост"

"Не думаю, что там будет обсуждаться продвижение НАТО на Восток. Страны НАТО больше обеспокоены, не начал ли Трамп разваливать НАТО изнутри. Сейчас не до того, чтобы развиваться, а удержать бы то, что есть. Насколько саммит НАТО будет влиять на переговоры в Хельсинки, будет зависеть от часто непредсказуемой позиции Дональда Трампа на предыдущих переговорах. Смотря что он скажет в Брюсселе, смотря о чем он будет говорить с коллегами по НАТО. Это может как в одну сторону сместить темы обсуждения с Владимиром Путиным, так и в другую. На самом деле в Европе сейчас очень сильно обеспокоены связкой "Саммит НАТО – встреча с Путиным", тем, что Трамп скажет в одном месте, потом в другом, и кому нужно будет потом "поджимать хвост", может быть, тем же европейским партнерам США", — сказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik.