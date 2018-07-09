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Дмитрий Солонников
© Фото: Дмитрий Солонников

Солонников о встрече Путина и Трампа: Европу тревожит, кто после "подожмет хвост"

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Организаторы саммита НАТО, назначенного на 11-12 июля в Брюсселе, считают, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля может негативно сказаться на безопасности в Европе, сообщает издание Telegraph.

"Не думаю, что там будет обсуждаться продвижение НАТО на Восток. Страны НАТО больше обеспокоены, не начал ли Трамп разваливать НАТО изнутри. Сейчас не до того, чтобы развиваться, а удержать бы то, что есть. Насколько  саммит НАТО будет влиять на переговоры в Хельсинки, будет зависеть от часто непредсказуемой позиции Дональда Трампа на предыдущих переговорах. Смотря что он скажет в Брюсселе, смотря о чем он будет говорить с коллегами по НАТО. Это может как в одну сторону сместить темы обсуждения с Владимиром Путиным, так и в другую. На самом деле в Европе сейчас очень сильно обеспокоены связкой "Саммит НАТО – встреча с Путиным", тем, что Трамп скажет в одном месте, потом в другом, и кому нужно будет потом "поджимать хвост", может быть, тем же европейским партнерам США", — сказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik. 





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