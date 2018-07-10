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Ефим Резван
© Фото: Screenshot: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Резван: Пальмира для западных бюрократов стала "токсичным" словом

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В Сирии начали восстанавливать скульптуры из Пальмиры без участия ЮНЕСКО. В эфире радио Sputnik замдиректора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Ефим Резван назвал восстановление сирийских исторических памятников знаковым событием.

Специалисты лаборатории Национального музея Дамаска приступили к восстановлению спасенных от ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) скульптур из древней Пальмиры, помощь в этом им оказывают российские специалисты, а не обещанные ЮНЕСКО эксперты, передает корреспондент РИА Новости.

Западные страны и международные организации, включая ЮНЕСКО, ранее заявляли о готовности помочь в восстановлении Пальмиры, но до сих пор не принимают в этом участия. Работы ведутся силами сирийских специалистов. 

Деньги на восстановление спасенных скульптур были выделены сирийским правительством. После реставрации экспонаты покажут публике. Сам музей, не действовавший во время войны, планируется открыть через два месяца.

Это обстоятельство является принципиальным, отметил в эфире радио Sputnik доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) Ефим Резван.

"В этой новости есть принципиальный момент – через два месяца открывается Национальный музей Дамаска. Это колоссальная победа сирийского государства, особенно, если мы вспомним, что стало с музеями в Ливии и Ираке. В свое время в ЮНЕСКО произнесли дежурные слова по поводу гигантской культурной катастрофы, которая постигла эти страны, а на самом деле – все человечество. И те усилия ЮНЕСКО, которые предпринимаются, совершенно недостаточны для того, чтобы каким-то образом купировать эту историю. На этом фоне открытие музея в Дамаске, восстановление скульптур – очень знаковое событие", – сказал Ефим Резван. 

По его мнению, в затягивании помощи от ЮНЕСКО заинтересованы много политики.

"Пальмира для многих западных бюрократов стала, к сожалению, словом достаточно токсичным – в первую очередь, в связи с победой сирийского государства. К тому же вспомним замечательный концерт (симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева – ред.), который прошел в Пальмире. Культура, как и спорт, не бывает вне политики. Те люди, которые принимают решения о том, как быстро надо реагировать на запросы сирийского государства относительно реставрации, прекрасно понимают, что если сейчас под фанфары эксперты ЮНЕСКО приступят к работам по реставрации, то это будет еще одно свидетельство тому, что сирийское государство успешно справилось с колоссальной опасностью, с неминуемым, казалось, разрушением. Поэтому действуют, как при итальянской забастовке – формально по правилам. Но так работать можно очень долго, а сирийскому государству ждать сейчас некогда", – отметил эксперт.

Действовавшие в Сирии террористы нанесли серьезный ущерб культурно-историческому наследию Ближнего Востока. В частности, развалины Пальмиры, одного из богатейших центров древней цивилизации, находились под их контролем с мая 2015 года. Пальмира была освобождена в марте 2016 года, однако через полгода боевики вновь захватили ее, и хотя вскоре древний город был опять освобожден, террористы успели нанести новые разрушения. В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи, оказываемой из России, восстанавливает разрушенные исторические памятники.




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