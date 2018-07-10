Врач Центроспаса МЧС России Авитисов: черствые люди не становятся медиками

Руководитель группы врачей Центросапа МЧС России Павел Авитисов в эфире Sputnik Абхазия отметил, что настоящими медиками не могут быть люди с черствой душой. Врачи Центросапа МЧС России обучают сотрудников МЧС и врачей Минздрава Абхазии правилам эксплуатации современного реанимобиля, который был недавно подарен российскими коллегами.

"Большинство аудиторных занятий предполагают академичность. В аудитории нельзя испытать боли виртуального пациента. Каждый пациент – это живой организм, который испытывает боль, страх за свое здоровье. И естественно, есть приемы, которые помогут человека успокоить, есть вопросы медицинской психологии, соучастие. В профессию медицинскую не идут люди черствой души. Может быть, они становятся хорошими руководителями, чиновниками, но они никогда не касаются пациентов. Тот человек, который переживает за пациента, практически отдает ему свою душу, делегирует свои жизненные полномочия для жизни пациента, по-другому не бывает в нашей профессии.

Мы планируем начать тестирование по пройденным темам. Завершающий этап складывается из небольших тестов, из решений определенных ситуационных, клинических задач. Занятия, конечно же, будут проходить, но задача в том, чтобы обучающиеся сказали, им полезно это, для себя получили что-то новое, вот основная задача. Мы не учебное заведение, мы делимся своим опытом. Если это полезно коллегам, будем искренне рады, что занятия прошли успешно", — сказал Авитисов.