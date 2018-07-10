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Эсма Джениа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джениа о джазовом фестивале в Абхазии: артисты стали сами нас находить

Радио
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Специальным гостем третьего Международного джазового фестиваля, проходящего в эти дни в Абхазии, станет Мариам Мерабова. Подробности второго концерта в рамках фестиваля на пресс-конференции сообщила худрук Абхазской Госфилармонии Эсма Джениа.

"Фестиваль третий по счету, можно сказать, младенец, однако развивается он хорошо. Первый фестиваль состоял всего лишь из одного концерта. Это был пробный проект. Нам понравилось, как принимает зритель, как звучит джаз в филармонии. Второй фестиваль включал уже два концерта. И вот мы подошли уже к третьему фестивалю, в рамках которого проводим уже три концерта. Это абсолютно неповторяющиеся группы, музыканты, за исключением Мерабовых, которые в прошлом году сидели в зрительном зале, а сейчас выйдут на сцену. У нас прекрасный круг знакомств с музыкантами, которые впервые приезжают в Абхазию и становятся нашими друзьями, а потом знакомят нас со своими друзьями. И фестиваль уже не нуждается в каком-то проталкивании, нас уже сами находят музыканты", — сказала Джениа.  

Концерт трио Армена Мерабова в Госфилармонии состоится 11 июля. 




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