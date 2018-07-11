Мерабов о джазовом концерте в Абхазии: сплошная импровизация

О программе концерта в рамках III Международного фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST", а также о музыкантах, входящих в трио, рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия композитор, пианист и продюсер Армен Мерабов.

"Хоть мы много играем моей авторской музыки, каждый раз она получается у нас по-разному. Мы очень любим переделывать, поэтому у нас много импровизации на сцене в тот момент, когда проходит концерт. Я согласен, что импровизация хороша, когда она подготовлена. Но вместе с тем, спонтанное что-то на сцене несет с собой другую энергетику, это всегда адреналин и завораживает внимание публики, этакое полумагическое действо", — сказал Мерабов.

Он сообщил, что на сцене с ним будут Антон Горбунов и Петр Ившин.

"Они не только инструменталисты первоклассные, но еще и композиторы, лидеры своих проектов. Наслаждение играть с ними", — сказал Мерабов.

Концерт трио Армена Мерабова состоится сегодня в Абхазской государственной филармонии в 19 часов.