Ардзинба о "едином билете" в Абхазию: туристам проще и нам выгодно

"Еще в прошлом году была запущена система, когда гражданин РФ может купить и авиа, и билет на маршрутное такси, в едином билете. Она показала свою эффективность. На встрече абхазо-российской смешанной группы обсудили дальнейшие планы по внедрению этой системы. Мы считаем, что она интересная, упрощает жизнь нашим туристам и это выгодно. Обсудили вопрос создание регулярных рейсов до Сочи, Туапсе. Это мы считаем перспективным. У нас очень большое количество людей ездят в близлежащий Сочи и другие города за покупками или просто отдохнуть. Если будет постоянно действующий маршрут, то он, на наш взгляд, будет востребованным", – рассказал Ардзинба.

Встреча абхазо-российской смешанной группы состоялась в Министерстве экономики Абхазии в среду 11 июля.