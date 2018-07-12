Грецов о профессии фотографа: нужно быть психологом

"Около трех лет я работаю над серией фотографий, которые объединяет общее название "Меланхолия". Это история о людях, которые переживают очень тяжелые моменты своей жизни. Исходя из этого, строится сама сцена, выбирается освещение. Выбор модели происходит всегда случайно. Нередко я встречал людей на улице, мне должен понравиться сам типаж. В большинстве случаев это люди, которые никак не связаны с фотографией, это непрофессиональные модели, поэтому возникают сложности. К каждому нужно находить какой-то собственный подход. В какой-то момент ты работаешь психологом, чтобы расположить к себе человека", — сказал Грецов.

12 июля в день памяти святой Вероники любители и профессионалы фотодела отмечают День фотографа.