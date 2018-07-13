Тужба об "Абхазия OPEN" по шахматам: хочу, чтобы проводился и после меня

"Мы в этом году проводим пятнадцатый шахматный фестиваль "Абхазия OPEN". Мы ни разу не откладывали и не отменяли наш турнир. Надеюсь, что традиция проводить этот турнир продолжится и после меня, я хочу так сделать. Если так, то турнир может прожить и тридцать, сорок лет. В этом году мы расширили географию турнира. Он будет проводиться в Очамчыре, Гудауте, в Сухуме и в Гагре. Уже есть заявки на Очамчыру, люди приедут из разных городов России. За эти пятнадцать лет Абхазию по линии шахматного туризма посетило около 10 000 человек, и это только участников", — сказал Тужба в эфире радио Sputnik Абхазия.

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