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Владимир Герия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Герия о ситуации с мраморным клопом в Абхазии: тройка по пятибальной шкале

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О динамике распространения мраморного клопа в Абхазии нынешним летом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства республики Владимир Герия.

"Если судить по пятибальной шкале, то с клопом дело обстоит удовлетворительно. Сейчас происходит рождение второго и третьего потомства вредителя. Чем глубже мы устремляемся в лето, тем ситуация становится более динамичная. Сегодня есть конкретные очаги, где насекомое вот-вот начнут летать, и лечение там не проводится по разным причинам. В Очамчырском районе ситуация хуже, в Галском районе – лучше, в Ткуарчалском, Гулрыпшском – хорошо", —  рассказал Герия.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов. Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, Европе и Турции.





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