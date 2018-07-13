Герия о ситуации с мраморным клопом в Абхазии: тройка по пятибальной шкале

"Если судить по пятибальной шкале, то с клопом дело обстоит удовлетворительно. Сейчас происходит рождение второго и третьего потомства вредителя. Чем глубже мы устремляемся в лето, тем ситуация становится более динамичная. Сегодня есть конкретные очаги, где насекомое вот-вот начнут летать, и лечение там не проводится по разным причинам. В Очамчырском районе ситуация хуже, в Галском районе – лучше, в Ткуарчалском, Гулрыпшском – хорошо", — рассказал Герия.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов. Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, Европе и Турции.



