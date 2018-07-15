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Николай Дурманов
© Sputnik Владимир Федоренко

Дурманов: Озабоченность микробами грозит отключением иммунитета

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О микробах и их роли в жизни человека в эфире Sputnik рассказал ведущий авторской программы "Вопросы выживания" на телеканале "Доктор", эксперт по вопросам биологической и продовольственной безопасности Николай Дурманов.

"Посмотрим на себя глазами не людей, а со стороны, допустим, инопланетян. Вы знаете, что на каждую клетку нашего организма приходится минимум десять бактерий, которые живут в нас, которые являются нами. С формальной точки зрения мы больше микробы, чем многоклеточные организмы. И полтора, два килограмма наших родных микробов, которые живут в организме, главным образом в кишечнике, называются  человеческий микробиом. Это такой же полноценный  орган как печень, как мозг, почки. И он крайне необходим для нашего здоровья, пищеварения, для работы иммунной системы, мозга. Поэтому беспощадная борьба с микробами, а мы настроены именно так, бороться с ними, может привести к тому, что пострадает этот наш  микробиом, то есть мы сами. Нужно беречься от реальных проблем, и ситуация, наверное, будет все хуже и хуже на эту тему. Мы мобильны,  перевозим продукты питания, сами путешествуем, есть риск нарваться на инфекцию, которой раньше не было. Но с другой стороны, гораздо большей опасности  мы подвергаем  собственную иммунную систему, травя ее химией, не давая ей возможности образовываться, встречаться с микробами, набираться опыта. И наконец, не надо забывать, что одним из главных врагов человеческого иммунитета – это стресс. Человек, который смертельно озабочен микробами, на грани шизофрении, он запускает в свой организм такую долю стресса, что точно выключит иммунитет и получит какую-то инфекционную проблему", — сказал Дурманов.




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