Коробков-Землянский: умные часы, умные очки – история будет развиваться

Сегодня уже 59% людей в мире пользуются смартфонами, еще чуть более трети имеют обычные телефоны. Таковы последние данные аналитической компании Pew Research Center.
О пользе и о новых возможностях телефонной связи в эфире радио Sputnik рассказал начальник службы новых медиа телеканала "Россия" Антон Коробков-Землянский.
Сегодня уже 59% людей в мире пользуются смартфонами, еще чуть более трети имеют обычные телефоны. Таковы последние данные аналитической компании Pew Research Center.
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Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.