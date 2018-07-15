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Антон Коробков-Землянский
© Sputnik . Владимир Трефилов

Коробков-Землянский: умные часы, умные очки – история будет развиваться

Радио
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О пользе и о новых возможностях телефонной связи в эфире радио Sputnik рассказал начальник службы новых медиа телеканала "Россия" Антон Коробков-Землянский.

"Мы находимся на сломе эпох, через год, три, можно будет передавать сообщения или звонить из любого устройства, которое будет находиться в поле зрения, будь там часы, холодильник, или еще что-то. Если говорить о мобильной сети, то передавать сообщения можно практически с любого приложения. Ты можешь писать, отправлять даже уничтожающиеся сообщения. Умные часы, умные очки – история будет развиваться, будут устройства,с которых тоже можно звонить отправлять сообщения, разговаривать. Сейчас есть система для автомобилей, можно видеосвязь выводить на лобовое стекло, что бы водитель не отвлекался от дороги", — рассказал Коробков-Землянский в эфире радио Sputnik.

Сегодня уже 59% людей в мире пользуются смартфонами, еще чуть более трети имеют обычные телефоны. Таковы последние данные аналитической компании Pew Research Center.




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