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Константин Тужба
© Sputnik Томас Тхайцук

Тужба об "Abkhazia OPEN": борьба на шахматной доске обещает быть интересной

Радио
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О том, как состоялось открытие международного шахматного турнира "Abkhazia OPEN", сколько шахматистов в нем принимает участие, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"На открытии "Очамчыра—OPEN" зарегистрировались около 40 участников. К нам приехали из Челябинска, Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа и других городов России. Абхазию представляют около 25 шахматистов.  Здесь участники не только из Очамчыры, но и из Сухума, Гудауты. Турнир проходит в школе-интернат, здесь идеальные условия. Мы уже знаем, кто фавориты турнира, кто претендует на первое место. Борьба на шахматной доске обещает быть интересной", — рассказал Тужба в интервью радио Sputnik Абхазия.

Турнир пройдет в четырех городах Абхазии. Открылся он в Очамчыре, через 10 дней продолжится в Гудауте, затем в Сухуме и закроется в Гагре, в каждом из этих городов он будет идти по 10 дней.

Теги:
шахматы, Федерация шахмат Абхазии, Константин Тужба, Абхазия



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