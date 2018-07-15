Адлейба: мог закончить бой в любом раунде, но надо было прочувствовать бокс

"Я прекрасно себя чувствую, только приехал домой, планирую отдыхать. У меня положительные эмоции, все хорошо. К бою в Екатеринбурге готовился полтора месяца. Изначально была стратегия затащить бой в далекие раунды, был план в последнем раунде его закончить. Мне надо было продышаться, прочувствовать, это профессиональный бокс. Так как я боксировал в феврале, между боями получился большой отрывок. Я мог закончить бой в любом раунде.

Соперник же был очень неудобный, нестандартный боксер, непонятно было, откуда начинал атаки. Это с одной стороны, можно сказать, хорошо. Потому что такие боксеры непредсказуемы, и с ними тяжело бороться. Сейчас я боксирую, повышаю свой рейтинг, чтобы участвовать в боях более высокого уровня, за титул чемпиона России, Европы, чемпиона мира", — сказал Адлейба.