Аджинджал о ЧМ-2018 по футболу: Россия показала, как нужно проводить мундиаль

"Россия показала всем, как нужно готовиться к Чемпионату мира, я думаю, это основной урок, который должны вынести другие страны. Все было организовано на высшем уровне. Я находился в Калининграде и видел, как люди готовились к ЧМ. Все было безупречно. Видно было, что гости чемпионата были под впечатлением от организации. На мой взгляд, тот чемпионат, который прошел в России, принес очень много сюрпризов. На моей памяти это первый чемпионат, в котором было много неожиданностей. Фавориты не смогли подтвердить свой статус и сошли с дистанции, и это больше всего меня поразило. Это чемпионат-сюрприз для меня и таким запомнится", — сказал Аджинджал в эфире радио Sputnik Абхазия.