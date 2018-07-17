Ефремов о спектакле "Клинический случай" в РУСДРАМе: стопроцентное попадание в роли

О том, как шла работа над постановкой премьеры спектакля "Клинический случай" в РУСДРАМе, рассказал режиссер Сергей Ефремов на брифинге в Сухуме.

"Рэй Куни — один из лучших авторов комедийного жанра. Его пьесы входят в золотой фонд британского театра, это уже третья пьеса Куни, по которой я буду работать. Я очень счастлив, что удалось поставить этот спектакль в РУСДРАМе, в коммерческом театре в Москве это невозможно сделать, потому что 12 человек артистический состав, его невозможно возить. Здесь, в условиях стационарного театра, это оказалось возможным сделать", — подчеркнул Ефремов.

Пьеса, по словам режиссера, очень смешная и насыщена хорошими шутками и юмором, и текст "вкусно" играть.

"Как и в предыдущей нашей работе по спектаклю "Примадонны", Ираклий Ревазович делал распределение ролей сам, и это тогда было стопроцентным попаданием, на мой взгляд, и сейчас стопроцентное попадание. Это залог определенного успеха, нашлись абсолютно все персонажи, и уверен, что это будет очень интересный актерский ансамбль. Спектакль получился, на мой взгляд, очень уютным, домашним. В спектакле молодым артистам пришлось подбавить возраст лет на 15", — сказал режиссер.

Премьера спектакля "Клинический случай" состоится в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 17 и 18 июля в 19:00.