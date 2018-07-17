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Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв
© Sputnik . Григорий Сысоев

Чеботарев: в новом качестве буду делать все для укрепления российско-абхазских отношений

Радио
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Российская Федерация будет и впредь выполнять свои обязательства в финансовой и социально-экономической сферах перед Абхазией, сообщил министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"В новом качестве я буду делать все для того, чтобы наши отношения укреплялись, чтобы Абхазия шла вперед в социально-экономической сфере. У нас действительно есть много вопросов для обсуждения. С президентом мы сегодня обсудили вопросы социально-экономической помощи России Абхазии. Самое главное, что Российская Федерация будет и впредь выдерживать свои обязательства в финансовой и социально-экономической сферах. Объемы помощи, которая осуществлялась, будут и дальше выделяться по всем пунктам, что будет содействовать дальнейшему развитию республики ", — сказал Сергей Чеботарев во время встречи с главой Кабинета Министров Геннадием Гагулия в Сухуме.

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев прибыл в Абхазию с рабочим визитом во вторник 17 июля.





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