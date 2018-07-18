Инапшба о летнем лагере в Абхазии: объединит около двухсот подростков со всей республики

О целях и задачах летнего молодежного образовательного лагеря, который будет работать в Очамчырском районе, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал специалист молодежного отдела Государственного комитета по молодежной политике Инал Инапшба.

"В лагерях различного рода можно заметить, что всегда из одного района людей больше, чем из других. На этот раз мы специально выделили квоты, распределили по всем районам и, таким образом, в лагерь набираются молодые люди. Наша цель объединить молодежь со всей республики. В нашем лагере соберутся представители всех районов. На сегодняшний день уже зарегистрировано около 150 подростков. Любой желающий от 16 до 25 лет может зайти на наш сайт или же на наши странички в соцсетях и заполнить анкету", — рассказал Инапшба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Летний молодежный образовательный лагерь будет работать с 20 по 26 июля в селе Кындыг Очамчырского района. Участие могут принять молодые люди от 16 до 25 лет.

В программу лагеря входят различные семинары, тренинги на выявление лидерских качеств, игры на командообразование, творческие вечера, походы, экскурсии и другие развлечения.