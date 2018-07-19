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Армен Мерабов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мерабов о джазовом концерте в Сухуме: публика не просто слушала музыку, а жила музыкой

Радио
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О том, как прошел концерт в рамках III Международного фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST", и о своих впечатлениях от абхазского зрителя в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал пианист и продюсер Армен Мерабов.

"На концерте присутствовал профессиональный зритель, именно джазовый, потому что после каждого соло хлопали. Аплодисменты звучали именно после какого-то, как принято это в джазовой музыке, удачного проигрыша музыканта, импровизации. Было ощущение, что публика здесь и сейчас находится, и она живет, она не просто слушает. Очень часто бывают концерты, когда публика сидит и слушает. Когда играет классическая музыка, есть такая традиция даже после частей не хлопать. А в джазе традиция другая, не просто хлопать после частей, а даже во время соло, там можно хлопать и хлопать.  Когда ты слушаешь публику, которая этому следует, ты понимаешь, что публика джазовая", — рассказал Мерабов в эфире радио Sputnik Абхазия.   

В рамках III Международного фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" джазовое трио Армена Мерабова и специальный гость Мариам Мерабова устроили вечер свободной музыки на международном джазовом фестивале в Сухуме.

Теги:
отдых в Абхазии, культура, джаз, Такие обстоятельства, Абхазия



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