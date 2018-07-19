Кобахия об историческом здании в Новом Афоне: принято решение о демонтаже и воссоздании

Заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Батал Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия сказал о том, что здание бывшего табачного склада в центре Нового Афона не подлежало восстановлению в том состоянии, в котором оно находилось.

"Мы провели заседание научно-методического совета, которое рассмотрело данный вопрос. Поскольку ни одна строительная организация не бралась за армирование оставшихся частей здания, мы приняли решение о демонтаже здания и воссоздании его. Архитектором Бесланом Багателия был представлен проект демонтажа, в котором все детали с пилястрами, оконными проемами были пронумерованы, затем их должны были снять.

Был заключен договор c собственником о воссоздании здания, это будет полная копия того, что было, из того же строительного материала. Речь идет о том, что здание невозможно было сохранить, его надо было демонтировать. Но, борясь за то, чтобы сохранить историко-архитектурный облик, мы заключили договор и дали жесткие рекомендации, чтобы в ходе строительства были воссозданы два этажа табачного склада. Это единственное решение, которое мы могли принять", — сказал Кобахия.