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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия об историческом здании в Новом Афоне: принято решение о демонтаже и воссоздании

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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (119)
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Заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Батал Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия сказал о том, что здание бывшего табачного склада в центре Нового Афона не подлежало восстановлению в том состоянии, в котором оно находилось.

"Мы провели заседание научно-методического совета, которое рассмотрело данный вопрос. Поскольку ни одна строительная организация не бралась за армирование оставшихся частей здания, мы приняли решение о демонтаже здания и воссоздании его. Архитектором Бесланом Багателия был представлен проект демонтажа, в котором все детали с пилястрами, оконными проемами были пронумерованы, затем их должны были снять.

Был заключен договор c собственником о воссоздании здания, это будет полная копия того, что было, из того же строительного материала. Речь идет о том, что здание невозможно было сохранить, его надо было демонтировать. Но, борясь за то, чтобы сохранить историко-архитектурный облик, мы заключили договор и дали жесткие рекомендации, чтобы в ходе строительства были воссозданы два этажа табачного склада. Это единственное решение, которое мы могли принять", — сказал Кобахия.

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (119)
Теги:
Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, Батал Кобахия, Абхазия



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