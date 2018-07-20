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Кама Гогия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гогия о прожиточном минимуме: большая часть платежей приходится на продукты питания

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О прожиточном минимуме, структуре потребительской корзины в интервью радио Sputnik рассказала начальник Управления государственной статистики Абхазии Кама Гогия.

"Мы обычно сравниваем наш прожиточный минимум с Адыгеей, Краснодарским краем, потому что перечень наименований продуктов питания у нас одинаковый. В методологии расчета минимальной потребительской корзины существует расчет прожиточного минимума на  душу населения, на пенсионера, на одного трудоспособного и на одного ребенка.

У нас считается только на одного трудоспособного. Если сравнивать цифры, то в первом квартале 2018 года прожиточный минимум в Адыгее 9 тысяч 365 рублей, в Краснодарском крае — 10 тысяч 800 рублей, а в Абхазии — 6 тысяч 727 рублей, разница небольшая. У них структура минимальной потребительской корзины на продукты питания, на непродовольственные товары, платежи и услуги по 33 % от общей суммы расчета.

У нас же получается в минимальную потребительскую корзину 68 % на продукты питания, 19% на непродовольственные товары и 12 % на платежи и услуги. Если пересчитаем набор продуктов, то у них максимум на 2 тысячи рублей выше приходится, чем у нас.

Дело в том, что у них другие виды, приобретение непродовольственных товаров и услуг обходится дороже. Когда в составе минимальной потребительской корзины наибольший удельный вес приходится на продукты питания, это говорит о кризисном явлении. Дело в том, что если человек все, что зарабатывает, тратит на продукты, это плохо.

Чем меньше платежи из состава минимальной потребительской корзины, тем выше уровень жизни. Если мы будем рассчитывать не 68 процентов на продукты питания, а меньше, 50-40, если такая тенденция пойдет, то это будет говорить о том, что у нас уровень жизни стал улучшаться", — сказала Гогия.

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Теги:
Абхазия



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