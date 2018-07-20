Кортуа о суицидальном поведении: это крик о помощи, а не желание умереть

"Да, мы говорим, чтобы справится с этой проблемой, нужны подготовленные компетентные специалисты: психиатры, психологи, социальные работники. Но прежде всего человеку нужен человек, общение, это самое важное, что мы сегодня утрачиваем. Специалист, он на определенном уровне будет играть свою роль и будет выполнять свои функции, но до специалиста есть человеческий фактор, есть человеческое отношение, есть небезразличное отношение. Это более важный момент. Суицидальное поведение — это же крик о помощи, это же не желание не жить, а желание жить по-другому. Это дезадаптация", — сказала Кортуа в эфире радио Sputnik Абхазия.

