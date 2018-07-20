Хатуов: ждем в России расширенный ассортимент овощей и фруктов из Абхазии

"Задача, которая была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства и выполнялась министерствами промышленности и сельского хозяйства, по гуманитарной поставке сельхозтехники в Абхазию, завершена. Представлено лучшее достижение российских сельхозпроизводителей. Мы хотим сказать, что сегодня любой успех в сельском хозяйстве в первую очередь связан с модернизацией. И мы рады тому, что усилия руководства Абхазии и решение руководства России сошлись в том, что сегодня Абхазия получает очень хороший импульс в отношении современной сельскохозяйственной техники.

Мы хотим сказать, что абхазская продукция очень востребована на российском рынке. И мы уверены, что импульс будет не только в доходах аграриев республики, но и в том числе в расширенном ассортименте овощей и фруктов Абхазии на российском рынке, мы ее ждем. Особо хотелось сказать, что география поставки техники — вся Россия. Я думаю, вы должны знать, что российский народ вложил частичку своего пожелания дружбы, благополучия Абхазии. Мы уверены, что работать на этой технике всем будет комфортно", — отметил Хатуов.

Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.